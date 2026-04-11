Два человека погибли в ДТП с «Газелью» и легковушкой на севере Москвы

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В районе Зеленоградской улицы автомобиль марки Jaguar остановился на дороге из-за технической неисправности. Ехавший по той же полосе водитель «Газели» не притормозил и наехал на стоящую машину.

«В результате дорожной аварии водитель и пассажир легковушки скончались. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — сообщили в ГАИ.

Дептранс столицы опубликовал кадры смертельного столкновения в официальном телеграм-канале.

Ранее в Алексеевском районе Татарстана четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля Lada Granta с трактором с прицепом. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали.