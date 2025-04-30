В ДТП с автобусами и грузовиком на севере Москвы погиб человек

Источник 360.ru: водитель грузовика погиб в ДТП с двумя автобусами в Москве

Два пассажирских автобуса и грузовик столкнулись в Головинском районе Москвы. В результате ДТП водитель грузовика погиб, еще один человек пострадал, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, авария произошла на Кронштадтском бульваре. В одном автобусе находились 25 человек, а во втором — 15. Из-за аварии перекрыли одну полосу.

«Там два автобуса 594 и 65 маршрута, а также грузовик», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее на северо-востоке Москвы перевернулась бетономешалка. Машина задела четыре легковушки, ехавших по Огородному проезду, а также заблокировала людей в проезжавшем мимо такси.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил один человек, его госпитализировали. Информация о разливе цемента не поступала.