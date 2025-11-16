Четыре ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и автовоза в Челябинской области

Автовоз и автобус, в котором находился 51 ребенок, стали участниками ДТП в Челябинской области. Авария случилась на 1784-м километре трассы М-5 «Урал». Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. сообщила,

По предварительным данным ведомства, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия (гололед) и действия шоферов.

«Водитель автобуса не учел безопасную скорость и дистанцию, в то время как водитель автовоза также не выбрал безопасную скорость, что привело к заносу полуприцепа и столкновению», — уточнили в ГАИ.

Автобус марки «Сетра» перевозил детей из Челябинска на курорт «Солнечная долина» в Миассе. В результате аварии четверо 14-летних пассажиров попали в больницу для медицинского осмотра.

Для продолжения поездки детям предоставили другой автобус. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.