В ДТП на Ставрополье пострадали три человека, в том числе дети

Авария случилась в Арзгирском округе Ставропольского края вечером 18 июня. В результате ЧП пострадали три человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

«По предварительным данным, 18 июня в 20:15 в селе Арзгир 42-летний водитель автомобиля „ВАЗ 2110“ на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, под управлением 40-летнего водителя», — заявили в ведомстве.

В итоге машины столкнулись. Травмы получили водитель «ВАЗ 2110» и двое детей в иномарке, им шесть и восемь лет. Пострадавших госпитализировали.

Автоинспекторы выяснили, что водитель отечественного автомобиля — женщина с трехлетним стажем вождения. До этого случая ее один раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее один человек погиб в ДТП в Нижегородской области. По предварительным данным, водитель Faw J6 потерял контроль над машиной при повороте и столкнулся с ВАЗ-21074 на встречной полосе.