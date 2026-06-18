Один человек погиб в ДТП в Нижегородской области

В Павловском округе на автодороге «Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород» произошло серьезное ДТП. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария случилась днем 17 июня. По предварительным данным, 54-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем Faw J6, потерял контроль над транспортным средством при прохождении поворота в конце подъема. На встречной полосе грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 69-летнего мужчины.

В результате аварии пассажирка ВАЗ-21074, 70-летняя женщина, скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗ-21074 и его 10-летний пассажир были доставлены в ГБУЗ НО «Окский ММЦ».