В ДТП на МКАД погиб человек

Вечером на 89-м километре МКАД произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции .

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery остановился на проезжей части из-за технической неисправности и вышел осмотреть машину. В этот момент по дороге ехал Changan, который на скорости врезался в стоявший автомобиль.

В результате 26-летний мужчина, находившийся рядом с машиной, погиб на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Ставрополье девять человек госпитализировали после столкновения внедорожника и легкового автомобиля.