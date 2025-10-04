Девять человек пострадали в ДТП на Ставрополье

На Ставрополье девять человек госпитализировали после столкновения внедорожника и легкового автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции .

По предварительным данным, авария произошла вечером 4 октября около 17:30 на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск». На участке дороги столкнулись внедорожник ГАЗ-69 и «Лада Гранта». Девять человек доставили в больницы Кисловодска и Ессентуков.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, характер их травм уточняется. Обстоятельства аварии и степень ответственности водителей выясняют правоохранители.

На фотографиях, опубликованных ГИБДД, видно, что на месте аварии работают машины скорой помощи. Движение на дороге временно ограничено. Внедорожник получил серьезные повреждения — смята крыша, рядом на асфальте разбросаны детали машины. У легковушки полностью разрушена передняя часть, разбито лобовое стекло.

Ранее в Москве, в Бибиреве машина полностью сгорела после удара о дерево.