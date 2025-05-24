В Донецке взрыв газового котла частично разрушил пять квартир в доме

ДАН: трех человек достали из-под обломков после взрыва газа в доме в Донецке

Газовый котел взорвался в пятиэтажном жилом доме в Донецке. Детонация повредила не менее пяти квартир, сообщило Донецкое агентство новостей .

Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов двух женщин и мужчину, которых передали медикам. Также незначительные травмы получил ребенок.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв разрушил два балкона на втором этаже, а также выбил окна в квартирах и подъезде. Экстренные службы продолжили работу на месте происшествия.

В минувшую среду, 18 мая, взрыв бытового газа в многоэтажке на улице Тухачевского в Ставрополе повредил пять квартир. В результате происшествия пострадала женщина, которая находилась в непосредственной близости к эпицентру.

Взрывная волна снесла часть внешних стен, а осколки упали на припаркованные рядом с домом автомобили. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также умышленное уничтожение чужого имущества.