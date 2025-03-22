Более 10 домов и 170 участков остались затопленными в 12 регионах России

В 12 регионах России из-за весеннего паводка остаются затопленными 13 домов и 173 приусадебных участка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья», — отметили в пресс-службе.

В 12 субъектах остаются подтопленными: 73 населенных пункта, 13 жилых домов, 22 дачных дома, 173 приусадебных участка, 48 низководных мостов.

В Аше в Челябинской области полностью освободили от паводковых вод все жилые и садовые дома, которые оказались в зоне подтопления. Для откачки воды из погребов и с низинных участков территории используются пожарные насосы и мотопомпы.

В Башкортостане провели 25 взрывных работ на участках рек, где образовались заторы. За сутки уровень воды снизился на 224 участках и в 97 жилых домах. Всего эвакуировали 204 человека, из них 49 детей. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся пять человек.

В деревне Азово остаются подтопленными 37 придомовых территорий и 8 домов. В ликвидации последствий паводка участвуют более 100 специалистов и 57 единиц техники.

Ранее власти Челябинской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Глава региона поручил руководителям территорий внимательно следить за уровнем воды в реках и озерах, а также контролировать состояние гидротехнических сооружений.