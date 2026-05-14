В Домодедове соседи спасли собаку от избивавшей ее хозяйки
Жители Домодедова спасли собаку от жестокого обращения после жалоб на крики и шум из квартиры, где жил бигль по кличке Оскар. Как рассказала 360.ru девушка, приютившая животное, хозяйка жестоко избивала собаку.
«Неадекватная жительница нашего подъезда жестоко избила животное ночью возле подъезда. И в самом подъезде. Я это услышала, попробовала собаку забрать, но собака не далась», — сказала она.
Позже подруга девушки нашла записи с камер видеонаблюдения. После этого информацию опубликовали в сообществе «Лапы и сердца», а жители обратились в полицию.
Собеседница 360.ru отметила, что участковый и его коллега оперативно подключились к ситуации. Уже на следующий день после подачи заявления полицейские нашли хозяйку и собаку.
По словам девушки, бывшая владелица в отделе полиции подписала отказ от животного и передала все документы на бигля. Сейчас пес находится в безопасности, ему предстоит ветеринарное обследование и восстановление. Новые хозяева планируют найти для собаки любящий дом.
