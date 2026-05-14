В центр помощи животным в Ленобласти поступил ежик после травмы от триммера

В карантинный центр помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области поступил еж, которого «подстригли» триммером. Животное во время садовых работ попало под лезвия техники. Как рассказала в беседе с 360.ru постоянный волонтер «Велеса» Ирина Гордеева, ежик не получил серьезных травм.

«Самочувствие у него вполне бодрое. Иголки со временем отрастут, но с учетом площади повреждения, процесс этот может занять до года. Все это время, конечно, еж проведет у нас, до полного восстановления он выпуску не подлежит», — уточнила она.

Когда животное восстановится, его отпустят. Центр редко сталкиваются с такой большой площадью повреждения иголок. В основном ежи поступаются с небольшими участками — после нападения собак или ворон.

«Сейчас трава активно растет, и вероятность травм для ежей, зайчат, птиц, гнездящихся на земле, достаточно высокая», — резюмировала Гордеева.

Как рассказал второй сотрудник «Велеса», сейчас у них находятся 35 медведей, 16 львов, 70 лисиц, 15 ежиков и другие звери.