В доме на северо-западе Москвы обрушилась часть потолка

Утром 26 сентября в одной из квартир в доме на северо-западе столицы частично обрушился потолок. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 08:49 по московскому времени. Обвал произошел в Покровском-Стрешневе, на Подмосковной улице.

По словам жительницы квартиры, в момент происшествия там спали два взрослых родственника и семилетний ребенок. Чудом никто не пострадал.

«Дом старый, трехэтажный, с деревянным перекрытием. Но никаких трещин не было, все было в порядке. Грохот раздался в три часа ночи. Отвалился целый кусок потолка, от удара он отскочил на диван и повредил подлокотник», — рассказала свидетельница ЧП.

