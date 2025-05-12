В доме музыканта Анатолия Цоя произошел пожар

Пожар случился в доме музыканта, бывшего участника группы MBAND Анатолия Цоя в Московской области. Об этом сообщила 360.ru его пиар-менеджер Екатерина.

«Все хорошо, все живы, все здоровы. <… > Сейчас разгребаем последствия. <… > С жилой частью, слава богу, все хорошо», — сообщила она.

Позже и сам артист подтвердил информацию, опубликовав в Telegram-канале несколько видео. По его словам, полностью сгорел предбанник, однако благодаря тому, что своевременно вызвали пожарных, удалось избежать худшего.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

В апреле при пожаре на фотосессии в одном из столичных павильонов чуть не сгорела команда Олега Газманова. Сам певец рассказал, что не хотел ехать на съемку, но его уговорили. В происшествии обошлось без пострадавших.