В Долгопрудном женщина на электросамокате сбила ребенка на велосипеде

В Долгопрудном женщина с ребенком, передвигаясь на электросамокате, столкнулась с другим мальчиком на велосипеде. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

Юный велосипедист получил тяжелые травмы, его отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Ярославу Яковлеву подготовить доклад о расследовании.

Ранее Министерство внутренних дел предложило Центру организации дорожного движения в Москве уменьшить число электросамокатов. Это предложение связано с ростом числа ДТП с участием таких средств — с января по май их зафиксировали 306, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.