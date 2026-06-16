В ДНР в Азовском море утонули два человека за два дня

На побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике за два дня утонули два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Вечером 14 июня на базе отдыха «Локомотив» в селе Юрьевка погибла 61-летняя женщина. На следующий день на берегу в поселке Ялта отдыхающие нашли тело 53-летнего мужчины.

Для поиска возможного второго пострадавшего спасатели обследовали 50 тысяч квадратных метров акватории и береговую линию протяженностью 10 километров.

В поисковых работах участвовали пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Обстоятельства устанавливают правоохранители.

«Это еще одно напоминание о том, как важно соблюдать правила безопасности на воде: купайтесь только в оборудованных местах; не заходите в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения; не оставляйте детей без присмотра у воды», — призвали в ведомстве.

Ранее спасатель рассказал, почему даже хороший пловец может утонуть за считаные минуты.