В частном детском лагере в Кировской области отравились четверо школьников

РИА «Новости»: четыре ребенка отравились в детском лагере в Кировской области

Четверо детей отравились в частном лагере в Кировской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, воспитанники обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции.

По имеющейся информации, троих детей отпустили домой, но одной девочке потребовалась госпитализация, уточнил источник.

В региональном СУ СК агентству заявили о начале проверке по факту случившегося. Следователи выясняют все обстоятельства отравления детей.

Также проверочные мероприятия начала областная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в медучреждение с жалобами на недомогание обращались несколько воспитанников частного лагеря. Им оказали помощь. Сейчас сведений о том, что их здоровью что-то угрожает, нет, добавили собеседники РИА «Новости».

Накануне жительница Кировской области в комментарии 360.ru сообщила о сильном отравлении своей дочери в детском частном загородном лагере в деревне Сауничи. По словам женщины, через два дня после начала смены школьница попала в больницу.

«У нее была высокая температура, рвота, диарея. Когда я пришла в лагерь, то увидела на стенах, лестницах и перилах множественные следы рвотных масс. Дети не спали и плакали», — поделилась она.

За четыре дня госпитализации состояние девочки смогли стабилизировать.