В десятках домов Приморского края выбило окна из-за взрыва на карьере

Ударной волной при работе в карьере выбило стекла в десятках домов одного из сел Приморского края. Об этом этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 16 января рабочие занимались разрушением и разрыхлением пород в карьере «Комаровский» в селе Голубовка Приморского края. Ударной волной от работ в домах СНТ «Падь садовая 2» выбило стекла.

Канал «Вести: Приморье» сообщил, что в результате ЧП повреждения получили несколько десятков домов.

Местная прокуратура проверит обстоятельства и причины случившегося, а также оценит соблюдение правил безопасности при проведении работ в карьере.

«Отдельное внимание ведомство уделит установлению объемов причиненного ущерба и его возмещению», — указали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что работника шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области будут судить за нарушение требований безопасности, которое привело к гибели 37-летнего проходчика.