В деревне Ополье в Ленобласти «УАЗ» сбил подростка на самокате

В четверг вечером, 18 июня, около 21:30 в деревне Ополье Ленинградской области произошло ДТП с участием ребенка. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «УАЗ 390995» наехал на 12-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате. Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция Кингисеппского района выясняет обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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