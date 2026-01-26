В Дербенте пациентка умерла в частной клинике

В Дербенте 41‑летняя женщина скончалась от тяжелых осложнений после гистероскопии, которую ей провели в частном медицинском центре. Об этом сообщил телеграм‑канал Mash Gor .

По данным журналистов, после процедуры у пациентки начались осложнения, они привели к гнойному воспалению и сепсису. Женщину в критическом состоянии доставили в городскую больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

Прокуратура республики Дагестан начала проверку. Надзорным органам предстоит выяснить, соблюдали ли в частной клинике необходимые медицинские стандарты и протоколы при проведении процедуры гистероскопии.

Гистероскопия — эндоскопический метод осмотра полости матки с использованием гистероскопа. Процедуру считают малотравматичной, но при нарушении техники и стерильности она может сопровождаться инфекционными осложнениями, кровотечением и другими тяжелыми последствиями.

