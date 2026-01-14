Россиянки стали отказываться от увеличения ягодиц филлерами

В России зафиксировали снижение интереса к увеличению ягодиц филлерами в частных клиниках. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

В публикации отметили, что рынок в среднем просел на 40%, речь о медицинских учреждениях из Москвы, Иркутска, Казани и Владивостока.



Если раньше клиники делали в сутки до шести консультаций в день, то теперь им поступает один-два запроса в неделю. При этом даже дошедшие до кабинета врачей затем часто берут паузу подумать и пропадают.

«Женщины боятся вмешательств в зону ягодиц и заваливают врачей вопросами о рисках, осложнениях и летальных исходах», — указали авторы поста.

Вероятная причина обвала рынка — смерть блогерши Юлии Бурцевой в начале января. Во время операции в столичной клинике у нее произошел анафилактический шок. Хирургическое вмешательство проводила 26-летняя девушка без лицензии и профильного образования.

Ранее школьница умерла после увеличения груди отчимом-хирургом.