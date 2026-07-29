В Даутском ущелье погиб участник альпинистской группы

В горах Карачаево-Черкесии погиб участник альпинистской группы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Происшествие, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, произошло в районе пика МИФИ в Даутском ущелье республики», — пояснили в ведомстве.

Альпинист входил в зарегистрированную группу из семи человек. Обстоятельства случившегося уточняются.

Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда выдвинулись в район озера Даут для транспортировки тела погибшего. В операции задействованы 12 спасателей и две единицы техники.

В минувший понедельник, 27 июля, спасатели начали эвакуацию тел четырех погибших на Эльбрусе альпинистов. Трое из них были гражданами Боснии и Герцеговины, а четвертый — России. Они подали сигнал бедствия днем ранее, 26 июля.