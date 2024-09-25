В дагестанском селе толпа мужчин напала на сотрудников ГИБДД

СК: трое жителей Дагестана попали под статью из-за нападения на полицейских

В дагестанском селе Раздолье трое мужчин напали на сотрудников ГИБДД. По факту случившегося возбудили дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, трое мужчин напали на сотрудников ГИБДД, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, вечером 24 сентября.

«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — подчеркнули в пресс-службе.

Уголовное дело по факту случившегося возбудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти группой лиц. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее жительницу Пермского края приговорили к году принудительных работ после нападения на сотрудников Госавтоинспекции. Женщина пыталась сбежать во время оформления протокола за вождение в пьяном виде.