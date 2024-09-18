Жительнице Пермского края назначили принудительные работы за нападение на полицейских

Суд приговорил к одному году принудительных работ жительницу Соликамска Пермского края, которая напала на сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, летом 2024 года сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением пьяной женщины. Во время оформления протокола о нарушении она попыталась сбежать, причинив дорожным полицейским телесные повреждения.

Отмечается, что местной жительнице также назначили ежемесячное удержание 15% заработной платы в доход государства.