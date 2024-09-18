Жительнице Пермского края назначили принудительные работы за нападение на полицейских

Суд приговорил к одному году принудительных работ жительницу Соликамска Пермского края, которая напала на сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным ведомства, летом 2024 года сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением пьяной женщины. Во время оформления протокола о нарушении она попыталась сбежать, причинив дорожным полицейским телесные повреждения.
Отмечается, что местной жительнице также назначили ежемесячное удержание 15% заработной платы в доход государства.
Дети пострадали от острой кишечной инфекции в детском саду в Республике Коми
«Я тебе и вторую ногу сломаю». Житель Балашихи жестокого избил инвалида и ветерана СВО
Жители Подмосковья представят свои цифровые проекты на Всероссийском конкурсе
Выездная диспансеризация и вакцинация от гриппа началась в Реутове
Николая Ковалева избрали председателем Совета депутатов Реутова
Путин поблагодарил жителей приграничья за сплоченность
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте