В дагестанском селе Кули из-за снега обрушилась крыша школы

В Дагестане под тяжестью снега рухнула крыша школы и пострадали кровли 70 домов

Республиканские власти обсудили последствия сильных снегопадов в Кулинском, Агульском и Докузпаринском районах на совещании у глава региона Сергея Меликова. Главы муниципалитетов доложили, какие меры принимаются.

В селе Кули коммунальные службы начали расчистку снега, одновременно специалисты оценили ущерб. Работы также затронули республиканский участок дороги, на который сошли оползни.

В Агульском районе один населенный пункт остался без транспортного сообщения, еще один — без света. Энергетики не смогли приступить к ремонту сразу: техника проехала к месту аварии. Руководитель района сообщил, что к концу дня специалисты восстановят и дорогу, и электроснабжение.

Глава Дагестана также уточнил обстановку в селе Куруш, которое считается самым высокогорным населенным пунктом республики. По словам руководителя Докузпаринского района Магомеда Шамилова, электричество, связь и интернет там сохранились, а расчистку дороги пообещали завершить до конца дня.

Ранее полпред президента в СКФО Юрий Чайка сообщил, что общую сумму ущерба от масштабных паводков в Дагестане и Чечне специалисты оценили как минимум в один миллиард рублей.