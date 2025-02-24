В Дагестане женщина три дня удерживала дочь на привязи
СК возбудил дело после того, как 15-летнюю девушку три дня удерживали на привязи
Следственный комитет по Дагестану завел уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как 15-летнюю девушку три дня удерживали в доме родственника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, несовершеннолетнюю девушку незаконно удерживали по месту жительства своего родственника в Кизилюрте на протяжении трех дней, ребенка лишили возможности свободного передвижения.
Правоохранители ведут дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Незаконное лишение свободы».
Источник РИА «Новости» в силовых структурах Дагестана уточнил, что девушку держала на привязи ее мать.
Прокуратура Дагестана в Telegram-канале добавила, что надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.
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