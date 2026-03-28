МЧС: в Махачкале эвакуировали более 80 человек из подтопленных домов

Из подтопленных из-за дождей частных домов на улице Заречной в Махачкале эвакуировали 83 человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Дагестану.

«Подтоплены около 20 частных жилых домов, уровень воды достигал 1,5 метра. Сотрудники МЧС России провели расчистку засора, наблюдается спад уровня воды. Эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей, спасли четырех человек», — заявили в пресс-службе.

Также на улице Перова из-за накопления дождевой воды в зоне подтопления оказались пять домов и шесть автомобилей.

Администрация Махачкалы в телеграм-канале заявила, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По поручению главы столицы республики Джамбулата Салавова специалисты занимаются расселением 60 человек, чьи дома пострадали во время осадков. После оценки порчи имущества им выплатят денежную компенсацию и окажут социальную поддержку.