Более 540 домов освободились от воды за сутки в Дагестане

За сутки в Дагестане от воды освободились 540 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 отрезков автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Ситуация в республике стабилизируется», — отметили в министерстве.

Сейчас затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и 10 дорог. В семи временных пунктах размещения остаются 118 человек, включая 34 ребенка. Психологи МЧС России оказывают им всю необходимую помощь.

В районах, где вода отступила, оценочные комиссии начали работать над установлением ущерба.

Всего к ликвидации последствий непогоды в регионе от РСЧС привлекли 673 человека и 224 единицы техники.

Ранее Роскосмос показал спутниковые снимки Дагестана, где мощные ливни привели к масштабному наводнению. Съемку провели российские метеорологические спутники «Электро‑Л» и «Арктика‑М».