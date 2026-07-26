В Дагестане в перевернувшейся машине погиб четырехлетний мальчик

В Унцукульском районе Дагестана в результате опрокидывания автомобиля погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщил пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 25 июля около 23:00 на пятом километре автодороги «Шамилькала — Временный». По данным ведомства, 27-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

От удара машина перевернулась. Находившийся в салоне мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Ранее в Екатеринбурге мотоциклист насмерть сбил пешехода. Самого водителя мотоцикла увезли в больницу.