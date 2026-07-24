Мотоциклист насмерть сбил пешехода на улице Крауля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге днем 24 июля на улице Крауля мотоциклист сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб, водителя мотоцикла увезли в больницу, сообщает Ura.ru .

Смертельная авария произошла днем 24 июля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось на улице Крауля у дома № 65.

Предварительно, водитель мотоцикла наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте и нарушил правила дорожного движения.

Пешеход умер на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливают. Мотоциклист получил травмы разной степени тяжести, его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.