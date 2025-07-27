«Дождь из саранчи» обрушился на Дагестан

Жители северных района Дагестана столкнулись с нашествием саранчи. Видео с «дождем» из насекомых опубликовал Telegram-канал Mash Gor .

На кадрах видно, как автомобиль едет через облако из саранчи.

«Кто просил дождь? Получайте, но есть нюанс», — отметил канал.

В июле Россельхознадзор подтвердил два случая перелета саранчовых в Россию с территории Казахстана. Скопления насекомых зарегистрировали в землях Питерского и Новоузенского районов на площади около 1,5 тысячи гектар.

Специалисты обработали территории и проинформировали Министерство сельского хозяйства Саратовской области и региональный филиал ФГБУ «Россельхозцентр». В пресс-службе подчеркнули, что ситуация с вредителями находится под контролем.

Ранее нашествие саранчи произошло в Запорожье. Насекомые уже уничтожили более 200 гектаров посевов кукурузы.