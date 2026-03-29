В Дагестане после ливней затопленными остались 779 домов

После обильных осадков в Дагестане подтопленными остались 779 жилых домов и 1248 приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС республики.

Спасатели продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов и откачивать воду. Особое внимание они уделили социально значимым объектам. В частности, работы шли на подстанции «Приморская».

Подразделения МЧС России и МЧС Дагестана работают в усиленном режиме после непогоды, которая обрушилась на регион. Сотрудники служб принимают все необходимые меры для помощи местным жителям и ликвидации последствий подтоплений.