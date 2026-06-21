В Дагестане после ДТП с коровой скончался водитель Mercedes

В Дагестане погиб в ДТП с коровой 40-летний житель Сулейман-Стальского района. Об этом в телеграм-канале сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, вечером 20 июня на восьмом километре автодороги Мамраш — Ташкапур — Араканский мост местный житель на Mercedes-Benz наехал на корову. Животное находилось на проезжей части. Водитель потерял управление, иномарка врезалась в опору линии электропередач.

«В результате ДТП водитель автомобиля был доставлен в больницу, где скончался от полученных тяжких травм», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что в регионе с начала года зарегистрировали 112 ДТП с участием животных. В пяти из них пострадали шесть человек, погибших не было.