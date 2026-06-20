Более 100 аварий с животными зафиксировали в Нижегородской области за пять месяцев

За первые пять месяцев года на территории Нижегородской области зарегистрировали 112 дорожно-транспортных происшествий с участием животных, как диких, так и домашних. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В пяти из этих ДТП пострадали люди: шесть человек получили травмы, погибших нет. Большинство аварий с дикими животными приходится на лосей — они стали причиной 90% происшествий. Также часто случаются столкновения с косулями и кабанами.

Больше всего ДТП с животными зафиксировано в Семенове (12 случаев), Городецком (10 случаев), Арзамасском (восемь случаев) и Починковском округах (семь случаев), а также на Бору (шесть случаев).