В Дагестане полицейский и очевидцы спасли из горящей машины водителя

Авария произошла на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Дагестане. Один из автомобилей загорелся, водителю оказали помощь сотрудник полиции и очевидцы. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель загоревшейся машины потерял сознание и не смог выбраться из салона. На помощь пришли сотрудник ППС прапорщик полиции Биярслан Умаханов и двое неравнодушных очевидцев.

«Они вытащили мужчину из горящего автомобиля и оказали ему первую помощь. А затем помогли водителю второй машины, попавшей в ДТП», — уточнила Волк.

Пострадавших госпитализировали, сейчас их жизни ничто не угрожает.

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