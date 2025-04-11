Мотоциклист из ХМАО пострадал в аварии по вине пенсионерки на внедорожнике
Пенсионерка на внедорожнике устроила ДТП с пострадавшим в ХМАО. Об этом сообщил «Муксун.фм» со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры.
Авария произошла в Сургуте на улице Профсоюзов. Согласно данным ведомства, 61-летняя автомобилистка на Toyota сбила мотоциклиста при попытке развернуться.
В результате 48-летний байкер получил травмы. Проводится проверка.
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