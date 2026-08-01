В Дагестане подросток украл украшения на 380 тысяч и раздал отдыхающим на пляже

В Дагестане полиция задержала 15-летнего подростка по подозрению в краже ювелирных украшения общей стоимостью 380 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

В ведомстве уточнили, что 28 июля в полицию с заявлением о краже обратилась 62-летняя местная жительница.

«Сотрудники ЭКЦ МВД Дагестана тщательно обследовали место преступления и нашли оставленные следы. Выяснилось, что подозреваемый в краже — 15-летний подросток», — уточнили в республиканском МВД.

Задержанный рассказал, что проник во двор, узнав об отсутствии хозяев, и с помощью стамески отжал стекло пластикового окна. В комнате на втором этаже нашел два кольца, серьги и подвеску. Похищенное потом раздал отдыхающим на пляже.

Полицейские уже передали собранные материалы следователям.

Ранее в Химках задержали рецидивиста, подозреваемого в краже товаров на сумму свыше 30 тысяч рублей в торговом центре.