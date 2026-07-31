Подозреваемого в краже товаров из ТЦ рецидивиста задержали в Химках

Фото: Большая картина для продуктов у гипермаркета «Глобус» в Котельниках / Медиасток.рф

Работники Химкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Его заподозрили в попытке кражи товаров из торгового центра.

Выяснилось, что один из посетителей взял в торговом зале портативную акустическую систему, смартфон и несколько флаконов шампуней. Общая стоимость товаров превысила 30 тысяч рублей.

После этого он проследовал в примерочную кабину, где вскрыл упаковку аудиоустройства, предварительно избавившись от магнитных противокражных стикеров, и поместил все товары в собственный рюкзак. Миновав кассовую линию, злоумышленник направился к выходу, однако его остановили сотрудники Росгвардии, которые приехали на вызов.

Задержанным оказался 32-летний житель Химок, имеющий непогашенную судимость за ранее совершенное аналогичное преступление. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.