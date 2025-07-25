В Дагестане начали поиски ребенка после падения автомобиля в реку из-за ДТП

В Дагестане спасатели ищут ребенка после того, как автомобиль упал в реку Аварское Койсу в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария произошла 25 июля около 12:55 на автодороге «Гунибское шоссе — Вятляшевский перевал» рядом с селом Албания Тляратинского района. Столкнулись три машины, после чего Lada Priora сорвалась в реку.

В упавшем автомобиле находился несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения — его поиски продолжаются. С травмами в районную больницу доставили четырех человек, среди них ребенок 2015 года рождения.

Для координации работы служб на место выехал межрайонный прокурор.

Ранее, 22 июля, в городском округе Балашиха прошла профилактическая акция «Ребенок-пассажир». Сотрудники Госавтоинспекции проверяли, как водители перевозят детей, напоминая о важности соблюдения правил для предотвращения детского травматизма на дорогах.