Рейд «Ребенок-пассажир» прошел в Балашихе

22 июля в городском округе Балашиха, в микрорайоне Железнодорожный, на улице Главной, дом 1, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Ребенок-пассажир». Акция проходила с 13:00 до 15:00 и была направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести последствий ДТП с участием детей-пассажиров.

В ходе рейда инспекторы проверили более 50 автомобилей. Нарушения правил перевозки детей без детских удерживающих устройств не были выявлены. Это свидетельствует о растущей ответственности водителей и их внимании к безопасности юных пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям приучать детей к использованию автокресел с раннего возраста. Выбор автокресла должен осуществляться совместно с ребенком, чтобы обеспечить комфорт и правильную фиксацию. Правильное использование детских удерживающих устройств значительно снижает риск травм в случае ДТП.

Инспекторы также напоминают водителям о необходимости повышенного внимания и осторожности при перевозке юных пассажиров. Соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима является ключевым фактором для обеспечения безопасности на дорогах.