В Дагестане машина вылетела с горной дороги в реку

Легковой автомобиль занесло на горной дороге в Дагестане. В итоге машина скатилась со склона и чудом успела остановиться на берегу реки, рассказал 360.ru очевидец.

«Мимо проезжал, за рулем только водитель. На скользкой занесло и съехал с дороги», — отметил он.

Мужчина добавил, что находящийся за рулем человек не пострадал. На кадрах видно, что белая легковушка почти въехала передними колесами в реку.

Ранее ДТП произошло в Домодедове — автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом без пассажиров на улице Корнеева. За рулем легковушки находился 38-летний водитель. Он вылетел на встречку и спровоцировал аварию.

В результате пострадали оба водителя и десятилетний ребенок, который был в Volkswagen. Их госпитализировали. Сотрудники подмосковной ГАИ продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.