В Дагестане лавина накрыла женщину и ребенка

В Дагестане сошла лавина, под снегом оказались женщина и ребенок. Об этом сообщило главное управление МЧС России по республике.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок», — заявили спасатели.

На место происшествия направились сотрудники МЧС. Из-за сложных погодных условий не удалось задействовать спасательный борт, но он готов вылететь сразу улучшения погоды.

Информация о случившемся уточняется.

На прошлой неделе переход на границе между Россией и Грузией закрыли из-за снегопада и риска схода лавин. Туристы и местные жители не могли проехать через КПП.