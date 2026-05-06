В Дагестане 30 человек вывели из горящего жилого дома

Из горящего многоквартирного дома в Хасавюрте эвакуировали 30 человек, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в MAX .

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме по улице 1-я Селекционная.

«По прибытии установлено, что происходит горение на мансардном этаже 4-этажного дома», — отметили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что для локализации возгорания привлекли 32 человека и девять единиц техники. Из здания эвакуировали 30 жильцов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее в Выксе следователи возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли пять человек. Возгорание произошло в жилом доме, обстоятельства случившегося выяснят сотрудники СК.