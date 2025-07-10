В Чите выпало рекордное количество осадков за 70 лет

До 100 миллиметров осадков выпало ночью в Читинском округе

В Читинском округе выпало до 100 миллиметров осадков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Забайкальского края.

По данным министерства, непогода связана с воздействием циклона. Больше всего осадков выпало в центральных районах региона.

«Самые крупные ливни зафиксированы на территории Читинского муниципального округа, где выпало до 100 миллиметров осадков», — заявили в пресс-службе.

Малые реки округа поставили под особый контроль. К работе привлекли сотрудников оперативной группы МЧС по региону, ведут наземный и авиамониторинг.

По словам начальника отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ «Забайкальское УГМС» Ирины Размахниной, выпавшее количество осадков в Чите — рекордное.

«В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет. Месячная норма — 88 миллиметров», — заявила она в беседе с РИА «Новости».

Как сообщил Telegram-канал Shot, часть Читы осталась без света после ночного ливня. С утра отключили электричество в нескольких микрорайонах и центральной части города.

Местные жители застряли в огромных пробках из-за глубоких луж и неработающих светофоров. По словам водителей, по дорогам приходится буквально плыть.

Ранее мощный град обрушился на Омск. Некоторые глыбы достигали двух сантиметров. Местные жители отметили, что лед можно было грести лопатой.