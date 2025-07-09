Мощный град обрушился на Омск и область

Жители Омска поразились необычно крупному граду, выпавшему в городе. Некоторые глыбы достигали двух сантиметров. Фото и видео с природным явлением распространилось в местных Telegram-каналах.

Например, в Старом Кировске градом покрылся один из дворов частного дома. Хозяин заснял случившееся на видео. По его словам, лед можно грести лопатой.

Местные жители в шоке от случившегося. В комментариях люди назвали ситуацию ужасной и пожаловались на холод и ледяную воду на улице.

Ранее в апреле сильный град обрушился на Новгородскую область. Большие глыбы льда разбивали машины и участки, также повреждения получили листы на теплицах. Некоторые шарики града достигали размера перепелиного яйца.