Мощный град обрушился на Омск и область

Жители Омска поразились необычно крупному граду, выпавшему в городе. Некоторые глыбы достигали двух сантиметров. Фото и видео с природным явлением распространилось в местных Telegram-каналах.
Например, в Старом Кировске градом покрылся один из дворов частного дома. Хозяин заснял случившееся на видео. По его словам, лед можно грести лопатой.
Местные жители в шоке от случившегося. В комментариях люди назвали ситуацию ужасной и пожаловались на холод и ледяную воду на улице.
Ранее в апреле сильный град обрушился на Новгородскую область. Большие глыбы льда разбивали машины и участки, также повреждения получили листы на теплицах. Некоторые шарики града достигали размера перепелиного яйца.
Первый кузов вагона метро для Новосибирска изготовили в Мытищах
Выставку по мотивам русских сказок открыли в комплексе «Артишок» в Химках
В Госдуме призвали поднять штрафы за нелегальное трудоустройство мигрантов
Детскую площадку обновили по просьбам жителей в Мытищах
Сквер в центре Коломны откроют после реконструкции в конце 2025 года
Вице-президент торгово-промышленной палаты встретился с предпринимателями в Ногинске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте