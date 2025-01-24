В Чите собака напала на учительницу математики прямо в школе

Собака в Чите напала на учительницу прямо в школе. Об этом сообщил Telegram-канал «112». .

Как именно животное попало в учреждение — неизвестно. Педагоги предположили, что собака могла забежать в теплое помещение вместе с детьми.

Сначала зверь дружелюбно ходил по коридорам и не проявлял агрессию. Потом с ним встретилась учительница математики и взяла за ошейник, чтобы вывести на улицу. Собака агрессивно отреагировала на этот жест, укусила педагога за руку и убежала.

По данным журналистов, отвечать за случившееся будет хозяин собаки, если он есть, а также охрана школы, которая допустила присутствие животного в учреждении.

Ранее в Челябинске собака напала на 10-летнюю девочку. Ребенок проходил мимо стоянки на пути из школы домой. Как рассказала мама школьницы, девочка спокойно шла и никак не привлекала внимание животного. Несмотря на это, собака выбежала и набросилась на ребенка.