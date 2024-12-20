Собака напала на школьницу в Челябинске

В Челябинске собака покусала 10-летнюю девочку, которая проходила мимо стоянки на пути из школы домой. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, все произошло на улице Агалакова, недалеко от школы № 51. Ее дочь шла по тротуару, причем никак не привлекала внимание собак, не махала руками.

«Но собака все-таки выбежала и набросилась на нее, укусила за ногу, порвала колготки», — уточнила она.

Ребенка спасли двое мужчин, отпугнувшие пса. Девочке придется пройти курс прививок от бешенства.

Женщина пояснила, что есть еще один путь — пройти около гаражей, но там намного больше собак. По этой причине она запретила дочери там ходить. По ее словам, на стоянке живут несколько агрессивных псов, которых служба отлова не забирает. Местные жители не раз жаловались, что собаки выбегали и нападали на прохожих.

Ранее дерматовенеролог Роман Иванов предупредил, что лекарства от бешенства не существует, поэтому обезопасить себя можно только за счет прививки.