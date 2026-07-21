В Чили 10 человек погибли из-за сильного дождя и штормового ветра

В Чили из-за непогоды погибли 10 человек, множество домов разрушены. Видео с места бедствия поделились с 360.ru уроженцы России, проживающие в стране.

«Мы живем в современном доме, здесь безопасно. А вот районы возле водных каналов подзатопило, прибрежные районы были залиты водой, рынок в русле пересохшего канала ушел пол воду», — поделился Владимир, живущий в городе Винья Дель Мар

«У нас с ночи идет дождь стеной, утром я пошла на работу — ветром чуть не сдуло», — рассказала жительница Реньяки.

По информации властей Чили, непогода затронула территорию протяженностью около 1,5 тысяч километров вдоль побережья, от Атакамы до Араукании. Более двух тысяч домов получили повреждения, 76 из них разрушены. Десять человек погибли, 17 ранены, четверо числятся пропавшими без вести, более 1,5 тысяч находятся в убежищах, сообщил ТАСС.

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