Роботы-доставщики начнут работать в Химках в апреле

В Химках в апреле начнет работу пилотный проект роботизированной доставки. Жители смогут получать заказы с помощью роботов нового поколения.

Сейчас город подготавливают к запуску: по улицам ездят специальные роботы-картографы. Они составляют детальную карту районов, чтобы доставщики могли свободно ориентироваться в городе днем и ночью, а также в любую погоду.

Сервис заработает поэтапно. Сначала роботы будут развозить покупки из «Яндекс Лавки», затем интегрируют «Яндекс Еду» и «Яндекс Доставку». Устройства движутся с пешеходной скоростью, не мешая движению на дорогах. Их интеллектуальная система автономного управления строго следует правилам дорожного движения, корректно реагирует на светофоры и всегда пропускает пешеходов и автомобили.

«Появление таких решений показывает, что город уверенно движется в сторону современных сервисов: они делают повседневную среду удобнее для людей и помогают региону развивать свои технологические компетенции», — поделился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Роботы выйдут на маршруты в ряде подмосковных округов — это новый опыт для региона. Сервис планируют масштабировать, если тестовый формат будет удачным.