В Черном море у берегов Анапы обнаружено тело мужчины

Вблизи проспекта Революции, 1, из воды было поднято тело 69-летнего мужчины. Об этом сообщили «Кубань 24» в экстренных службах Краснодарского края.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Также 18 сентября стало известно о другом случае. В море у берегов Анапы было обнаружено тело женщины 1956 года рождения.

Ранее, 16 сентября, в Ейском лимане в районе села Александровка нашли тело пропавшего пенсионера. Пожилого мужчину 1957 года рождения искали с 15 сентября.