В Черном море произошло землетрясение

Толчок магнитудой 3.1 зафиксировали в акватории Черного моря. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Он сообщил горожанам данные Крымской сейсмической сети. Толчки зафиксировали в 24 километрах от Севастополя.

«Землетрясение имеет один афтершок. По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев.

Он отметил, что, по информации спасательной службы, никакие объекты не пострадали.

В других городах Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края сейсмособытие не ощущалось.

Весной в Крымско-Черноморском регионе произошло сразу четыре землетрясения.